Chemiefirma in Leuna ist insolvent

Leuna. Der Firmenverbund DOMO Caproleuna GmbH und DOMO Chemicals GmbH aus Leuna (Saalekreis) hat Insolvenz angemeldet. Das bestätigte der vorläufige Insolvenzverwalter Lucas Flöther der in Halle (Saale) erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung vom Montag. Betroffen seien am Standort etwa 550 Mitarbeiter. Auch die DOMO Engineering Plastics GmbH aus dem brandenburgischen Premnitz sei insolvent. Grund für die Insolvenzanmeldung am 25. Dezember sei eine Überschuldung des belgischen Mutterunternehmens DOMO. (jW)