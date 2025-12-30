Aus: Ausgabe vom 30.12.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit
Chemiefirma in Leuna ist insolvent
Leuna. Der Firmenverbund DOMO Caproleuna GmbH und DOMO Chemicals GmbH aus Leuna (Saalekreis) hat Insolvenz angemeldet. Das bestätigte der vorläufige Insolvenzverwalter Lucas Flöther der in Halle (Saale) erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung vom Montag. Betroffen seien am Standort etwa 550 Mitarbeiter. Auch die DOMO Engineering Plastics GmbH aus dem brandenburgischen Premnitz sei insolvent. Grund für die Insolvenzanmeldung am 25. Dezember sei eine Überschuldung des belgischen Mutterunternehmens DOMO. (jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Aus den Augen, aus dem Sinnvom 30.12.2025
-
Ringen um afrikanisches Uranvom 30.12.2025