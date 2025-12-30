Gegründet 1947 Dienstag, 30. Dezember 2025, Nr. 302
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 30.12.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Deutsche Firmen öfter aufgekauft

London. Deutsche Unternehmen haben sich mit Zukäufen im Ausland in diesem Jahr stark zurückgehalten. Für Konzerne und Investoren aus anderen Ländern sind sie dagegen ein immer gefragteres Übernahmeziel. Vor allem Finanzinvestoren griffen zu, wie aus den »League Tables« des Londoner Börsenbetreibers LSEG hervorgeht. Bis Mitte Dezember wurden 1.641 deutsche Unternehmen für 107,1 Milliarden US-Dollar verkauft, das Volumen ist damit 30 Prozent höher als 2024. Zum Beispiel ging der hessische Arzneimittelhersteller ​Stada für 11,7 Milliarden US-Dollar an ein Konsortium um die britische Capvest. Insgesamt 900 Firmen wurden für 82,5 Milliarden US-Dollar an Käufer aus dem Ausland abgetreten. (Reuters/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen

Mehr aus: Kapital & Arbeit