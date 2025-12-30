BYD 2025 offenbar größter E-Autobauer

Shenzhen. Der chinesische Autobauer BYD wird im Jahr 2025 voraussichtlich so viele E-Autos verkauft haben wie kein anderes Unternehmen weltweit. Bisherige Verkaufsdaten deuten an, dass der Konzern weit am bisherigen Marktführer Tesla vorbeigezogen ist. Bis Ende November hatte das Unternehmen aus Shenzhen 2,07 Millionen reine Elektrofahrzeuge abgesetzt. Für den US-Autobauer Tesla werden 1,65 Millionen verkaufte Wagen für das Gesamtjahr erwartet – 7,7 Prozent weniger als 2024. BYD hat mit einem harten Preiskampf auf dem chinesischen Markt zu kämpfen, setzt aber zunehmend auf den Export und Produktionskapazitäten außerhalb Chinas. (AFP/jW)