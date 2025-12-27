Serbien für Ankauf russischer NIS-Anteile

Belgrad. Die Regierung Serbiens hat für den vom ungarischen Ölkonzern Mol angestrebten Ankauf von russischen Anteilen am derzeit sanktionierten serbischen Ölkonzern Naftna industrija Srbije (NIS) grünes Licht gegeben. Wie Ungarn werde Serbien sich um »die Aufhebung der Sanktionen« bemühen, sagte die serbische Energieministerin Dubravka Đedović am Donnerstag laut Tanjug. Die russischen Konzerne Gasprom und Gasprom Neft halten 56,2 Prozent von NIS. Am Mittwoch gewährten die USA eine Frist bis zum 24. März, um den Verkauf abzuwickeln. Eine Betriebslizenz erteilten sie nicht. (Reuters/jW)