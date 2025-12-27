Rekordpreise für Edelmetalle

Tokio. Für 75,15 US-Dollar (rund 63 Euro) wurde eine Unze Silber am Freitag gehandelt und so die Marke von 75 US-Dollar erstmals überschritten. Seit Januar stieg der Silberpreis damit um 150 Prozent. Um satte 70 Prozent legte im selben Zeitraum auch Gold zu, das am Freitag ebenfalls zum Rekordpreis von 4.531 Dollar pro Unze gehandelt wurde. In Zeiten ökonomischer Risiken und geopolitischer Konflikte gelten Edelmetalle als sichere Anlage. Bei der Herstellung von Halbleitern ist Silber zudem unverzichtbar. (AFP/jW)