Aus: Ausgabe vom 27.12.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Israel: Milliarden für die Rüstungsindustrie

Tel Aviv. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat milliardenschwere Investitionen im Rüstungssektor angekündigt. Mit mindestens 350 Milliarden Schekel (93,3, Milliarden Euro) soll in den kommenden zehn Jahren »eine unabhängige Rüstungsindustrie« aufgebaut werden, sagte Netanjahu am Mittwoch bei einer Armeezeremonie: »Wir wollen unsere Abhängigkeit von anderen, selbst von Freunden, verringern.« Noch bezieht Israels Armee den Großteil ihrer Ausrüstung aus den USA. Allein 2025 belief sich das finanzielle Volumen dieses Rüstungspakts laut US-Kongress auf 3,8 Milliarden US-Dollar (2,8 Milliarden Euro). Andere Staaten haben ihre Waffenverkäufe angesichts des Genozids in Gaza eingestellt. (AFP/jW)

