Gegründet 1947 Mittwoch, 24. Dezember 2025, Nr. 299
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 24.12.2025, Seite 4 / Inland

Urteil: In Lützerath kein Versammlungsrecht

Münster. Klagen gegen die Räumung des Dorfes Lützerath in NRW und gegen ein Betretungsverbot des Tagebaus Garzweiler II sind nicht zulässig. Das hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster am Dienstag entschieden. Mehrere Kohlekraftgegner wollten in dem Bereich ihr Grundrecht auf Versammlungsfreiheit weiter ausüben. Der Kreis Heinsberg hatte Ende 2022 eine Allgemeinverfügung zur Räumung erlassen. Dagegen waren zwei Klägerinnen vor das Verwaltungsgericht Aachen gezogen – ohne Erfolg. Sie hätten laut OVG auf angrenzenden Flächen ihr Recht ausüben können. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.