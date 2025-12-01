Garantie für PCK-Beschäftigte verlängert
Berlin. Die Bundesregierung verlängert erneut die Beschäftigungsgarantie für die PCK-Raffinerie in Schwedt. Sie soll nun bis zum 30. Juni 2026 gelten, wie das Wirtschaftsministerium am Dienstag mitteilte. Das sei »eine ganz wichtige Nachricht für die Beschäftigten und die Region«, sagte Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD). Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) erklärte, der Standort sei wichtig für die Versorgungssicherheit und auch aus strukturpolitischen Gründen. Die Raffinerie gehört zu 54 Prozent deutschen Töchtern des russischen Rosneft-Konzerns, die unter Treuhandverwaltung des Bundes stehen. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Die innere Ordnungvom 24.12.2025
-
Knurrender Magen an Feiertagenvom 24.12.2025
-
Nächster Versuch zur Batterieproduktionvom 24.12.2025
-
Reden oder schießenvom 24.12.2025
-
Was haben Sie aus diesem Fall gelernt?vom 24.12.2025