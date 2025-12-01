Garantie für PCK-Beschäftigte verlängert

Berlin. Die Bundesregierung verlängert erneut die Beschäftigungsgarantie für die PCK-Raffinerie in Schwedt. Sie soll nun bis zum 30. Juni 2026 gelten, wie das Wirtschaftsministerium am Dienstag mitteilte. Das sei »eine ganz wichtige Nachricht für die Beschäftigten und die Region«, sagte Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD). Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) erklärte, der Standort sei wichtig für die Versorgungssicherheit und auch aus strukturpolitischen Gründen. Die Raffinerie gehört zu 54 Prozent deutschen Töchtern des russischen Rosneft-Konzerns, die unter Treuhandverwaltung des Bundes stehen. (dpa/jW)