Gegründet 1947 Mittwoch, 24. Dezember 2025, Nr. 299
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 24.12.2025, Seite 4 / Inland

Garantie für PCK-Beschäftigte verlängert

Berlin. Die Bundesregierung verlängert erneut die Beschäftigungsgarantie für die PCK-Raffinerie in Schwedt. Sie soll nun bis zum 30. Juni 2026 gelten, wie das Wirtschaftsministerium am Dienstag mitteilte. Das sei »eine ganz wichtige Nachricht für die Beschäftigten und die Region«, sagte Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD). Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) erklärte, der Standort sei wichtig für die Versorgungssicherheit und auch aus strukturpolitischen Gründen. Die Raffinerie gehört zu 54 Prozent deutschen Töchtern des russischen Rosneft-Konzerns, die unter Treuhandverwaltung des Bundes stehen. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.