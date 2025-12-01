Tote nach Drohnenangriff auf Markt im Sudan

Khartoum. Bei einem Drohnenangriff auf einen belebten Markt im sudanesischen Bundesstaat Norddarfur sind am Wochenende nach Angaben von Ersthelfern mindestens zehn Menschen getötet worden. Wie die örtliche Notfalleinsatzgruppe am Sonntag mitteilte, traf die Drohne am Vortag den Al-Harra-Markt in der Stadt Al-Mahla. Die Stadt wird von den mit der Armee verfeindeten »Schnellen Eingreiftruppen« (RSF) kontrolliert. Weder von der sudanesischen Armee noch von der RSF gab es zunächst eine Stellungnahme. (AFP/jW)