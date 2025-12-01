Aus: Ausgabe vom 23.12.2025, Seite 6 / Ausland
Tote nach Drohnenangriff auf Markt im Sudan
Khartoum. Bei einem Drohnenangriff auf einen belebten Markt im sudanesischen Bundesstaat Norddarfur sind am Wochenende nach Angaben von Ersthelfern mindestens zehn Menschen getötet worden. Wie die örtliche Notfalleinsatzgruppe am Sonntag mitteilte, traf die Drohne am Vortag den Al-Harra-Markt in der Stadt Al-Mahla. Die Stadt wird von den mit der Armee verfeindeten »Schnellen Eingreiftruppen« (RSF) kontrolliert. Weder von der sudanesischen Armee noch von der RSF gab es zunächst eine Stellungnahme. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Ausland
-
Wieder alles beim alten im Vatikanvom 23.12.2025