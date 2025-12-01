Israel greift erneut Südlibanon an

Beirut. Bei einem israelischen Angriff im Süden des Libanon sind nach Angaben libanesischer staatlicher Medien vom Montag drei Menschen getötet worden. Rund zehn Kilometer von der libanesischen Küstenstadt Sidon entfernt sei ein Auto von einer israelischen Drohne beschossen und die drei Insassen dabei getötet worden, meldete die Nachrichtenagentur NNA. Die israelische Armee bestätigte einen Angriff auf »mehrere Hisbollah-Terroristen in der Gegend von Sidon«. Seit November 2024 gilt in dem Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah offiziell eine Waffenruhe. Israel verletzt diese jedoch regelmäßig. (AFP/jW)