Aus: Ausgabe vom 23.12.2025, Seite 6 / Ausland

Bombenattentat auf russischen General

Moskau. Erneut ist in Moskau ein hochrangiger russischer Militärvertreter einem Anschlag zum Opfer gefallen. Wie die Ermittlungsbehörde auf Telegram mitteilte, sei unter dem Auto des Generalleutnants Fanil Sarwarow eine Haftmine angebracht gewesen, die am Montag beim Anfahren explodierte. Der 56jährige wurde schwer verletzt und verstarb später im Krankenhaus. Sarwarow war zuletzt Abteilungsleiter im russischen Generalstab. Der Verdacht der Behörden richtete sich sofort auf Kiew, das vor fast genau einem Jahr ein tödliches Attentat auf den General Igor Kirillow für sich reklamiert hatte. (dpa/jW)

