Thailand und Kambodscha reden

Kuala Lumpur. Nach dem Ausbruch neuer Kämpfe zwischen Thailand und Kambodscha wollen beide Seiten noch in dieser Woche wieder über eine dauerhafte Waffenruhe sprechen. Darauf einigten sich die beiden Nachbarländer am Montag bei einem Sondertreffen der Außenminister der südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN in Kuala Lumpur. Die Kämpfe an mehreren Stellen der thailändisch-kambodschanischen Grenze gehen in die dritte Woche und haben bereits eine höhere Eskalationsstufe erreicht als die fünftägigen Gefechte im Juli. (dpa/jW)