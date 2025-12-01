Forbes: Musk hat 749 Milliarden US-Dollar

New York City. Tesla-Chef Elon Musk hat Berechnungen des Magazins Forbes zufolge nach einer Gerichtsentscheidung in den USA ein Nettovermögen von rund 749 Milliarden US-Dollar. Das geht aus der online veröffentlichten Milliardärsliste des Magazins hervor, die Musk derzeit anführt. Musk hatte sich jüngst in einem jahrelangen Rechtsstreit um ein riesiges Aktienpaket aus dem Jahr 2018 durchgesetzt. Die etwa 304 Millionen Aktien sind zum aktuellen Kurs etwas mehr als 146 Milliarden US-Dollar wert. (dpa/jW)