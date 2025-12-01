Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel mies

Berlin. Das Weihnachtsgeschäft bleibt für den Einzelhandel auch kurz vor dem vierten Advent überwiegend enttäuschend, berichtete dpa am Sonntag. Wie aus einer aktuellen Trendumfrage des Handelsverbandes Deutschland unter rund 300 Unternehmen hervorgeht, zeigen sich 62 Prozent der Händlerinnen und Händler mit den Umsätzen der vergangenen Tage unzufrieden. Nur 23 Prozent bewerten die Entwicklung positiv. Bereits in den vorangegangenen Adventswochen kam das Geschäft demnach nicht richtig in Schwung. Hauptgeschäftsführer Stefan Genth sprach von einem anhaltend niedrigen Umsatzniveau und einer spürbaren Konsumzurückhaltung. (dpa/jW)