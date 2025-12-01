Milliardendeal zwischen Israel und Ägypten
Jerusalem. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat einen Gasdeal mit Ägypten im Wert von knapp 30 Milliarden Euro verkündet. Die Hälfte davon werde in die israelische Staatskasse fließen, erklärte Netanjahu bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem israelischen Energieminister Eli Cohen. Bei dem Deal geht es um Export von Gas aus dem »Leviathan«-Feld, das rund 130 Kilometer westlich der Hafenstadt Haifa liegt. Teilhaber sind neben dem US-Unternehmen Chevron die israelischen Unternehmen Newmed Energy (vormals Delek) und Ratio Energies. (dpa/jW)
