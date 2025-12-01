30 Milliarden für »Deutschland-Fonds«
Berlin. Die Bundesregierung setzt einen »Deutschland-Fonds« mit einem Volumen von rund 30 Milliarden Euro auf und will damit private Investitionen anlocken. Der Bund stelle dafür öffentliche Mittel inklusive Garantien bereit, teilte die Regierung am Donnerstag in Berlin mit. Die staatliche Förderbank KfW soll die Pläne mit Krediten, Beteiligungen und staatlichen Risikoabsicherungen umsetzen. Geplant sind beispielsweise staatliche Beteiligungen an Rohstoffprojekten, an Wagniskapitalfonds oder direkt an Startups. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Worst-Case-Szenariovom 19.12.2025
-
US-Arbeitsmarkt »allmählich abgekühlt«vom 19.12.2025