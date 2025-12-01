30 Milliarden für »Deutschland-Fonds«

Berlin. Die Bundesregierung setzt einen »Deutschland-Fonds« mit einem Volumen von rund 30 Milliarden Euro auf und will damit private Investitionen anlocken. Der Bund stelle dafür öffentliche Mittel inklusive Garantien bereit, teilte die Regierung am Donnerstag in Berlin mit. Die staatliche Förderbank KfW soll die Pläne mit Krediten, Beteiligungen und staatlichen Risikoabsicherungen umsetzen. Geplant sind beispielsweise staatliche Beteiligungen an Rohstoffprojekten, an Wagniskapitalfonds oder direkt an Startups. (Reuters/jW)