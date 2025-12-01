Satelliten: Großauftrag für Rheinmetall

Düsseldorf. In seinem neuen Geschäftsfeld mit Satellitenaufklärung bekommt der Rüstungskonzern Rheinmetall einen Großauftrag der Bundeswehr. Der mehrjährige Vertrag habe einen Wert von circa 1,7 Milliarden Euro und enthalte eine Erweiterungsoption, teilte die Waffenschmiede am Donnerstag mit. Es gehe um Zugang zu weltraumgestützten Aufklärungsdaten, die SAR-Satelliten liefern. Pro Tag soll die Bundeswehr eine hohe Anzahl von Bildern bekommen. Sie kommen von bislang 62 Satelliten des finnischen Unternehmens Iceye, mit dem Rheinmetall zusammenarbeitet. Künftig sollen es mehr Satelliten werden. (dpa/jW)