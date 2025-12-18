Meloni: EU-Abkommen mit Mercosur verfrüht
Rom. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat eine Unterzeichnung des Handelsabkommens der Europäischen Union mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur am Mittwoch als »verfrüht« bezeichnet. Vor einer Unterzeichnung müsse es angemessene Garantien für den Agrarsektor geben, sagte sie im italienischen Parlament. Meloni zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass die Bedingungen für eine Unterzeichnung Anfang nächsten Jahres erfüllt sein könnten. Ursprünglich wurde erwartet, dass EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Ende dieser Woche nach Brasilien fliegt, um das Abkommen zu unterzeichnen. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
EU geht in die Illegalitätvom 18.12.2025
-
Streik im Sozialbereichvom 18.12.2025