Aus: Ausgabe vom 18.12.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Meloni: EU-Abkommen mit Mercosur verfrüht

Rom. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat eine Unterzeichnung des Handelsabkommens der Europäischen Union mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur am Mittwoch als »verfrüht« bezeichnet. Vor einer Unterzeichnung müsse es angemessene Garantien für den Agrarsektor geben, sagte sie im italienischen Parlament. Meloni zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass die Bedingungen für eine Unterzeichnung Anfang nächsten Jahres erfüllt sein könnten. Ursprünglich wurde erwartet, dass EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Ende dieser Woche nach Brasilien fliegt, um das Abkommen zu unterzeichnen. (Reuters/jW)

