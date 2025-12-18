Gegründet 1947 Donnerstag, 18. Dezember 2025, Nr. 294
Aus: Ausgabe vom 18.12.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Panzerbauer KNDS kündigt Börsengang an

Düsseldorf. Der deutsch-französische Panzerbauer KNDS will 2026 den Gang aufs Parkett wagen. Geplant sei eine doppelte Notierung in Frankfurt und Paris, teilte der Kriegskonzern am Mittwoch mit. Der Schritt solle die langfristige Wachstumsstrategie unterstützen. Zur Unterstützung des Vorhabens sei Christian Schulz in den Verwaltungsrat berufen worden. Der ehemalige Finanzchef des Panzergetriebeherstellers Renk bringe Erfahrung mit Börsengängen mit. (Reuters/jW)

