Anklage: Bankrott von Bremer Greensill-Bank

Bremen. Fast fünf Jahre nach der Insolvenz der Greensill-Bank in Bremen hat die Staatsanwaltschaft der Hansestadt drei frühere Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder angeklagt. Den Männern werde insbesondere Bankrott in besonders schwerem Fall beziehungsweise Beihilfe dazu vorgeworfen, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Dazu komme ferner der Vorwurf der unrichtigen Darstellung oder der Beihilfe dazu im Rahmen der unternehmenseigenen Buchführung. Die Greensill-Bank war eine deutsche Tochter der britisch-australischen Finanzbeteiligungsgesellschaft Greensill Capital. (AFP/jW)