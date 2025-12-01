Ohne Kommentar
Hang it in the Louvre: Wegen eines Streiks blieb das berühmteste Museum der Welt auch am Mittwoch weitgehend geschlossen
Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug
Mit dem Winteraktionsabo bieten wir denen ein Einstiegsangebot, die genug haben von der Kriegspropaganda der Mainstreammedien und auf der Suche nach anderen Analysen und Hintergründen sind. Es eignet sich, um sich mit unserer marxistisch-orientierten Blattlinie vertraut zu machen und sich von der Qualität unserer journalistischen Arbeit zu überzeugen. Und mit einem Preis von 25 Euro ist es das ideale Präsent, um liebe Menschen im Umfeld mit 30 Tagen Friedenspropaganda zu beschenken.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Deutschland-Schänder des Tages: Xavier Naidoovom 18.12.2025
-
Ungeschützt und ausgeliefertvom 18.12.2025
-
Es war nicht alles schlechtvom 18.12.2025
-
Inneres Bebenvom 18.12.2025
-
28 nackte Rotarmistenvom 18.12.2025
-
Nachschlag: Gutes wiederentdeckenvom 18.12.2025
-
Vorschlagvom 18.12.2025