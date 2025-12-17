Gegründet 1947 Mittwoch, 17. Dezember 2025, Nr. 293
Aus: Ausgabe vom 17.12.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit

China legt Zölle auf EU-Schweinefleisch fest

Beijing. Nach vorläufigen Maßnahmen im September hat China endgültige Antidumpingzölle auf Schweinefleischimporte aus der EU festgelegt. Laut dem chinesischen Handelsministerium seien die Produkte aus der EU zu Dumpingpreisen exportiert worden. Die Zollsätze liegen je nach Unternehmen zwischen 4,9 und 19,8 Prozent und gelten ab dem 17. Dezember. (dpa/jW)

