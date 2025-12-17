Aus: Ausgabe vom 17.12.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit
China legt Zölle auf EU-Schweinefleisch fest
Beijing. Nach vorläufigen Maßnahmen im September hat China endgültige Antidumpingzölle auf Schweinefleischimporte aus der EU festgelegt. Laut dem chinesischen Handelsministerium seien die Produkte aus der EU zu Dumpingpreisen exportiert worden. Die Zollsätze liegen je nach Unternehmen zwischen 4,9 und 19,8 Prozent und gelten ab dem 17. Dezember. (dpa/jW)
