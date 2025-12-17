Ford streicht E-Auto-Geschäft zusammen

Detroit. Ford vollzieht eine Kehrtwende bei seiner Elektroautostrategie. Der US-Autobauer schreibt 19,5 Milliarden Dollar ab und stoppt die Produktion gleich mehrerer dieser Modelle. Konzernchef Jim Farley reagiert damit auf die Politik von US-Präsident Donald Trump, der die Förderung von Elektroautos im Sommer eingestellt und die Abgasvorschriften für Autobauer gelockert hat. Statt weitere Milliarden für große E-Autos auszugeben, für die es keinen Weg zur Profitabilität mehr gebe, werde das Geld in Bereiche mit höheren Renditen investiert, sagte Andrew Frick, Leiter des Ford-Geschäftsbereichs für Verbrenner und E-Autos. (Reuters/jW)