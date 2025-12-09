Bauern stürmen Flughafen von Heraklion

Eurokinissi via AP Am Montag am internationalen Flughafen von Heraklion

Heraklion. Andauernde Bauernproteste auf Kreta haben heute zur vorübergehenden Schließung des Flughafens von Heraklion geführt. Hunderte Demonstrierende durchbrachen nach Angaben aus Polizeikreisen eine Absperrung und gelangten auf das Rollfeld des Flughafens »Nikos Kazantzakis«. Der Flugbetrieb wurde daraufhin vollständig eingestellt, wie der griechische Rundfunk berichtet. Die Bauern protestieren seit Tagen landesweit gegen hohe Produktionskosten, ausbleibende Subventionen und fordern staatliche Unterstützung. Auch am Flughafen von Chania im Westen Kretas kam es zu Auseinandersetzungen. Demonstrierende blockierten Zufahrten und warfen Steine, während die Polizei Tränengas einsetzte. In mehreren Regionen Griechenlands wurden zudem Straßen, Grenzübergänge und Behörden blockiert. (dpa/jW)