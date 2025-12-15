Angriff auf US-Truppen in Syrien

Damaskus. Bei einem Angriff auf US-Truppen und syrische Regierungskräfte in der Wüste nahe der antiken Stadt Palmyra sind am Sonnabend zwei US-Soldaten und ein Dolmetscher getötet worden. Die US-Regierung machte den »Islamischen Staat« (IS) für den Angriff verantwortlich, bei dem ein Attentäter zuerst das Feuer eröffnete und sich dann in die Luft sprengte. Das syrische Innenministerium erklärte am Sonntag, dass der Angreifer selbst Mitglied der Generaldirektion für Sicherheit gewesen sei, dessen Entlassung wegen »extremistischer Ansichten« angeblich bereits beschlossen war. Der neuen syrischen Armee – inzwischen offiziell Teil der US-geführten Anti-IS-Koalition – gehören zahlreiche frühere IS- und Al-Qaida-Kämpfer an. (jW)