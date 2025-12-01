Russische Zentralbank verklagt Euroclear

Moskau. Nach Einigung der EU-Länder über die Enteignung russischen Vermögens hat die Zentralbank in Moskau die belgische Firma Euroclear verklagt, die den Großteil des Geldes verwaltet. Dies hänge mit den illegalen und verlustbringenden Handlungen des Depotverwalters Euroclear, aber auch mit den nun offiziell von der EU-Kommission erwogenen Mechanismen zur Nutzung russischen Vermögens zusammen, teilte die Zentralbank auf ihrer Website mit. Das Verfahren soll vor einem Moskauer Schiedsgericht geführt werden. Das Vorgehen wird als erster Schritt Russlands gesehen, Gegenmaßnahmen gegen noch vorhandenes europäisches Kapital im eigenen Land zu ergreifen. Deutschland und andere EU-Staaten hatten sich am Donnerstag darauf verständigt, per Mehrheitsentscheidung russisches Staatsvermögen für die Ukraine zu nutzen. (dpa/jW)