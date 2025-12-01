Verbrenner-Aus im Hinterzimmer abgeräumt
Brüssel. Laut dem Chef der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber (CSU), sollen Autos mit Verbrennungsmotor auch nach 2035 neu zugelassen werden. Es soll »statt 100 Prozent eine 90prozentige Reduktion des CO2-Ausstoßes für die Flottenziele der Automobilhersteller verpflichtend werden«, sagte Weber gegenüber Bild. Dies sei angeblich abgestimmt mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Auch die Industrie dringt auf Aufweichung. Die EU-Staaten und das EU-Parlament hatten sich 2022 geeinigt, dass Neuwagen ab 2035 im Betrieb kein klimaschädliches Kohlenstoffdioxid (CO2) mehr ausstoßen dürfen. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
