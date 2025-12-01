Gegründet 1947 Sa. / So., 13. / 14. Dezember 2025, Nr. 290
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 13.12.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Neue US-Sanktionen gegen Venezuela

Washington. Die USA wollen weitere mit Öl aus Venezuela beladene Tanker aufbringen. Dies äußerten sechs mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber Reuters. Am Mittwoch hatte die US-Küstenwache erstmals einen Tanker vor der Küste des Landes gekapert. China ist der größte Abnehmer von Rohöl aus Venezuela. Ein Stopp der Exporte soll die Finanzen der Regierung Maduro belasten. Am Donnerstag verhängte das US-Finanzministerium neue Sanktionen gegen Venezuela. Ziel seien sechs Öltanker und deren Reedereien. (Reuters/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Kapital & Arbeit

                                              jW-Jahreskalender für 2026 herunterladen (hier direkt)