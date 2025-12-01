Neue US-Sanktionen gegen Venezuela
Washington. Die USA wollen weitere mit Öl aus Venezuela beladene Tanker aufbringen. Dies äußerten sechs mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber Reuters. Am Mittwoch hatte die US-Küstenwache erstmals einen Tanker vor der Küste des Landes gekapert. China ist der größte Abnehmer von Rohöl aus Venezuela. Ein Stopp der Exporte soll die Finanzen der Regierung Maduro belasten. Am Donnerstag verhängte das US-Finanzministerium neue Sanktionen gegen Venezuela. Ziel seien sechs Öltanker und deren Reedereien. (Reuters/jW)
