Korruptionsprozess wegen Maskendeals

Madrid. Der frühere spanische Verkehrsminister José Luis Ábalos kommt wegen Korruptionsverdachts vor Gericht: Der Oberste Gerichtshof in Madrid ordnete am Donnerstag ein Verfahren gegen ihn an. Ábalos ist langjähriger enger Vertrauter von Regierungschef Pedro Sánchez. Ábalos und sein früherer Berater Koldo García werden verdächtigt, während der Coronapandemie Schmiergeld für die Vergabe öffentlicher Aufträge für Atemschutzmasken kassiert zu haben. (AFP/jW)