EU billigt Förderung für Chipfabriken
Brüssel. Deutschland darf den Aufbau von zwei Chipfabriken mit staatlichen Beihilfen in Höhe von 623 Millionen Euro unterstützen. Die EU-Kommission genehmigte das Vorhaben für die Projekte in Dresden und Erfurt, wie die Brüsseler Behörde mitteilte. Das Unternehmen Globalfoundries soll von Hilfen in Höhe von 495 Millionen Euro für die Erweiterung seines Standorts in Dresden profitieren. Dort sollen Halbleiter hergestellt werden. Die Firma X-Fab bekommt 128 Millionen Euro für eine neue Anlage für sogenannte mikroelektromechanische Systeme in Erfurt. (dpa/jW)
