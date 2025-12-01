Gegründet 1947 Freitag, 12. Dezember 2025, Nr. 289
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 12.12.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit

EU billigt Förderung für Chipfabriken

Brüssel. Deutschland darf den Aufbau von zwei Chipfabriken mit staatlichen Beihilfen in Höhe von 623 Millionen Euro unterstützen. Die EU-Kommission genehmigte das Vorhaben für die Projekte in Dresden und Erfurt, wie die Brüsseler Behörde mitteilte. Das Unternehmen Globalfoundries soll von Hilfen in Höhe von 495 Millionen Euro für die Erweiterung seines Standorts in Dresden profitieren. Dort sollen Halbleiter hergestellt werden. Die Firma X-Fab bekommt 128 Millionen Euro für eine neue Anlage für sogenannte mikroelektromechanische Systeme in Erfurt. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                              jW-Jahreskalender für 2026 herunterladen (hier direkt)