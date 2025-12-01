EZB will Regeln für Banken vereinfachen

Frankfurt am Main. Die Europäische Zentralbank (EZB) macht sich für eine Vereinfachung der komplexen Kapitalregeln für Banken in Europa stark. Die Zahl der Anforderungen soll verringert werden, zudem regt die EZB ein einfacheres Aufsichtssystem für kleinere Banken an. Die Regeln wurden nach der globalen Finanzkrise ab 2008 eingeführt. Sie sind ebenso eine Lehre aus dem damaligen Zusammenbruch von Geldhäusern wie die gemeinsame EZB-Bankenaufsicht. Hintergrund sind auch Bestrebungen der US-Regierung von Donald Trump, die Deregulierung der Finanzbranche voranzutreiben. Banken der EU fürchten daher Nachteile gegenüber der US-Konkurrenz. (dpa/jW)