Streiks bei DPD in Rheinland-Pfalz

Mainz. Kurz vor Weihnachten hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die Beschäftigten bei DPD in Koblenz und DPD in Föhren zum Streik aufgerufen. Die Arbeitsniederlegungen begannen in der Nacht zum Dienstag, wie Verdi gleichentags mitteilte. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten eine Entgelterhöhung mit einem deutlichen Abstand zum gesetzlichen Mindestlohn. Für die niedrigste Entgeltstufe fordert Verdi einen Stundenlohn von 16 Euro. Die Kapitalseite hat bisher kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt. Im zweiten Erhöhungsschritt lag das Angebot nur zehn Cent über dem Mindestlohn, der ab dem 1. Januar 2027 gelten soll. (jW)