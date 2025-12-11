Bundeskabinett stimmt Mercosur-Abkommen zu

Berlin. Die BRD wird den Weg für das Mercosur-Handelsabkommen freimachen. Das Bundeskabinett stimmte am Mittwoch einer Unterzeichnung des Abkommens der Europäischen Union mit mehreren südamerikanischen Staaten zu. Deutschland werde diese Position auch im Rat der EU vertreten, kündigte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer an. Die EU-Kommission hatte den 27 Mitgliedsländern Anfang September den Text vorgelegt, der nun noch durch eine Mehrheit ratifiziert werden muss. (AFP/jW)