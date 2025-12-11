EU will Billionen in Energienetz stecken

Brüssel. Die EU-Kommission plant ein Maßnahmenpaket zur Stärkung des Energienetzwerkes, für das sie Investitionen von 1,2 Billionen Euro in den kommenden 15 Jahren veranschlagt. Diese seien notwendig, um sicherzustellen, »dass unsere Netze zukunftsfähig sind und bis 2050 Klimaneutralität erreichen«, erklärte die Kommission am Mittwoch in Brüssel. Das Paket sieht vor, den Planungs- und Genehmigungsprozess für grenzüberschreitende Energieinfrastruktur zu verbessern und zu beschleunigen. Zudem soll Infrastruktur widerstandsfähiger und sicherer gemacht werden. Unternehmen sollen im gesamten EU-Binnenmarkt zu gleichen Bedingungen konkurrieren können, so EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera. (AFP/jW)