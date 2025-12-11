Gegründet 1947 Donnerstag, 11. Dezember 2025, Nr. 288
Aus: Ausgabe vom 11.12.2025, Seite 4 / Inland

Viele Alleinerziehende trotz Vollzeitjob arm

Wiesbaden. Alleinerziehende sind trotz Vollzeitjob überdurchschnittlich häufig arm. Betroffen seien 14 Prozent dieser Elternteile, teilte Sebastian Will vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden am Mittwoch unter Verweis auf eine neue Studie mit. Bei Alleinerziehenden ohne Arbeitsstelle seien es mehr als 70 Prozent. Im Sprachgebrauch der Behörden ist von »Armutsgefährdung« die Rede. Als armutsgefährdet gilt, wer weniger als 60 Prozent des bundesweiten mittleren Einkommens zur Verfügung hat. (dpa/jW)

