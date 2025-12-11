Stellenabbau bei Voith erst 2026 im Gespräch

Heidenheim an der Brenz. Die Gespräche über Stellenstreichungen bei dem Maschinenbauer Voith beginnen nach Gewerkschaftsangaben voraussichtlich erst im neuen Jahr. »Ich rechne damit, dass wir frühestens im Januar oder Februar miteinander verhandeln werden«, sagte der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Heidenheim, Tobias Bucher. Bis dahin sei die Unsicherheit groß. Der Maschinenbauer aus Heidenheim an der Brenz in Baden-Württemberg hatte am Dienstag angekündigt, weltweit etwa 2.500 Stellen streichen zu wollen. An welchen Standorten konkret abgebaut werden soll, blieb zunächst offen. »Auf der Betriebsversammlung hieß es, dass Deutschland überproportional betroffen sein soll«, sagte Bucher hierzu. (dpa/jW)