Dreamstime/imago Straßenmusiker in Havanna: Der kubanische Son ist jetzt immaterielles Weltkulturerbe

Der verteidigungspolitische Sprecher der Fraktion Die Linke im Bundestag, Ulrich Thoden, der auch am Schlusspodium der 31. Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz am 10. Januar 2026 teilnehmen wird, erklärte am Mittwoch zur Nationalen Sicherheitsstrategie (NSS) der USA:

Die neue Nationale Sicherheitsstrategie der USA straft all jene Lügen, die immer noch daran festhalten wollen, dass Trump ein Partner und Verbündeter Europas sein könnte, dem man nur entgegenkommen müsste. Die NSS ist ein Weckruf, dass sich Europa von den USA emanzipieren und unabhängig machen muss. Dafür braucht es weder eine waffenstrotzende Europäische Union noch einen rigiden europäischen Zentralstaat. Die Europäische Sozialunion hingegen muss endlich vollendet werden – so würde Europas Vielfalt zur Stärke. Soziale Sicherheit und ein gerechter, verteilter Wohlstand innerhalb Europas würden die Attraktivität und Resilienz der EU gegenüber den Autokraten diesseits und jenseits des Atlantiks spürbar erhöhen.

Die Botschaft der Republik Kuba in Deutschland gab bekannt, dass die kubanische Musiktradition des Son Cubano am Mittwoch in die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit der UNESCO aufgenommen wurde:

(...) Mit dieser Entscheidung, die auf der 20. Sitzung des Zwischenstaatlichen Ausschusses zur Bewahrung des immateriellen Kulturerbes der UNESCO in Neu-Delhi bekannt gegeben wurde, wird auch das Engagement der kubanischen Regierung für den Schutz der Traditionen hervorgehoben, die die Wurzeln der karibischen Nation repräsentieren.

Nach Bekanntgabe der Entscheidung erklärte die Präsidentin des kubanischen Nationalen Rates für Kulturerbe, Sonia Pérez, dass diese Nachricht als verdiente Hommage an die Kreativität und Lebensfreude eines ganzen Volkes gefeiert werde. Außerdem sei sie eine Anerkennung für alle Soneros Kubas und der Welt und für die vielen Träger, die eine der stärksten Traditionen des nationalen Kulturerbes lebendig und präsent gehalten haben. (…) Die Funktionärin erklärte, dass der Son als Musik- und Tanztradition ein Symbol der kubanischen Identität sei, das Grenzen überschreite und ein lebendiger, aktueller und tief im Herzen der Nation verwurzelter Ausdruck sei.

Heute, betonte sie, feiern wir seinen universellen Wert und bekräftigen das Engagement des kubanischen Staates und der kubanischen Regierung für seine Erhaltung, Förderung und Bewahrung für heutige und zukünftige Generationen. Schließlich begrüßte sie die neuen Einträge in die Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO, insbesondere diejenigen aus Lateinamerika und der Karibik, die den Reichtum, die Vielfalt und die Widerstandsfähigkeit der Kulturen der Region bekräftigen.

Seit seiner Entstehung im Osten Kubas ist dieses Musik- und Tanzgenre eine der grundlegenden Ausdrucksformen der kubanischen Musik und eine Kombination aus afrikanischer und spanischer Musik. Es erreichte seinen Höhepunkt in den 1920er Jahren mit dem Aufkommen und der Entwicklung des kommerziellen Rundfunks und wurde 2012 zum Kulturerbe der Nation erklärt.

Mit seiner Aufnahme in die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit reiht sich der Son in andere einheimische Ausdrucksformen wie Rumba, Punto Cubano, Tumba Francesa, Parrandas aus Zentralkuba und Bolero ein.