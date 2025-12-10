Anklage: Rechter Angriff in Dresden
Dresden. Nach einem rechten Angriff auf einen Mann in Dresden hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen zwei Tatverdächtige erhoben. Die beiden 36 und 41 Jahre alten Beschuldigten, die der rechten Szene zuzuordnen seien, sollen Ende Juli einen augenscheinlichen Linken angegriffen und schwer verletzt haben, wie die Justizbehörde am vergangenen Freitag in Dresden mitteilte. Sie rissen demnach einen Aufnäher von der Jacke des 19jährigen. Anschließend soll ihn der 36jährige Beschuldigte mit einer Bierflasche bewusstlos geschlagen und auf den am Boden liegenden Mann mit der Faust weiter eingeprügelt haben. Der 41jährige Beschuldigte soll hilfsbereite Zeugen auf Abstand gehalten haben. Der Angegriffene erlitt unter anderem Schnittverletzungen im Gesicht, verlor mehrere Zähne und war einige Monate arbeitsunfähig. Beide Beschuldigte sind einschlägig vorbestraft und standen zur Tatzeit unter Bewährung. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Antifaschismus
-
Mit Union Jack in den Dünenvom 10.12.2025
-
Randalierer vor Gerichtvom 10.12.2025