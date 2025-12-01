»Kriegstüchtigkeit und der Kampf für Frieden«. Podiumsdiskussion mit Angelika Claußen (Vorsitzende IPPNW), Ulrike Eifler (IG Metall), Yusuf As (Verdi Migrationsausschuss) und Jan Dieren (SPD). Donnerstag, 11.12., 18 Uhr. Ort: Kulturbunker, Berliner Str. 20, Köln. Veranstalter: Föderation demokratischer Arbeitervereine (DIDF), Internationale Ärzt*innen für die Verhütung des Atomkrieges (IPPNW), Migrationsausschuss Verdi u. a.

»Wehrpflicht! Warum?« Warum die Wehrpflicht kommt und wem sie nützt. Freitag, 12.12., 17 Uhr. Ort: Infoladen, Hornstr. 7, Trier. Oder um 18 Uhr in Saarbrücken, Ort: Kultur und Werkhof, Nauwieser Str. 19. Veranstalter: SDAJ Trier und Saarbrücken

»Kuba Solibasar«. Bücher, LPs und CDs, Bilder und Grafiken, Kalender 2026, Postkarten, Keramik, Modeschmuck, Tee und mehr. Weihnachtsgeschenke in gemütlicher Atmosphäre kaufen und Kuba helfen. Sonnabend, 13.12., 13 Uhr. Ort: Galerie Olga Benario, Richardstr. 104, Berlin. Veranstalter: Freundschaftsgesellschaft Berlin–Kuba