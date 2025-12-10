EU-Lieferkettengesetz wird Papiertiger

Brüssel. Die EU wird das Lieferkettengesetz zum Schutz von Menschenrechten abschwächen. Unterhändler der EU-Staaten und des EU-Parlaments einigten sich am Dienstag in Brüssel auf die Version der Richtlinie, wie sie vor gut einem Monat im Europaparlament beschlossen worden war. Demnach sollen die Vorgaben nur noch für wenige große Unternehmen gelten. Sie sollen lediglich für Großkonzerne mit mehr als 5.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von mindestens 1,5 Milliarden Euro relevant sein. (dpa/jW)