Aus: Ausgabe vom 10.12.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit
EU ermittelt wegen Googles KI-Antworten
Brüssel. Die EU verdächtigt den US-Internetriesen Google, seine künstliche Intelligenz rechtswidrig mit Onlineinhalten Dritter gefüttert zu haben. Die zuständige EU- Kommission untersucht mögliche Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht. Konkret wirft die Behörde dem Techriesen vor, Inhalte ohne entsprechende Kompensation zu nutzen. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
