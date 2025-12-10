Gegründet 1947 Mittwoch, 10. Dezember 2025, Nr. 287
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 10.12.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit

EU ermittelt wegen Googles KI-Antworten

Brüssel. Die EU verdächtigt den US-Internetriesen Google, seine künstliche Intelligenz rechtswidrig mit Onlineinhalten Dritter gefüttert zu haben. Die zuständige EU- Kommission untersucht mögliche Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht. Konkret wirft die Behörde dem Techriesen vor, Inhalte ohne entsprechende Kompensation zu nutzen. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

