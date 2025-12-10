EU ermittelt wegen Googles KI-Antworten

Brüssel. Die EU verdächtigt den US-Internetriesen Google, seine künstliche Intelligenz rechtswidrig mit Onlineinhalten Dritter gefüttert zu haben. Die zuständige EU- Kommission untersucht mögliche Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht. Konkret wirft die Behörde dem Techriesen vor, Inhalte ohne entsprechende Kompensation zu nutzen. (dpa/jW)