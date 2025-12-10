Klima: UN fordert globalen Kurswechsel

Nairobi. Das UN-Umweltprogramm (UNEP) fordert einen entschiedenen Schwenk in der Umwelt- und Klimapolitik. Die Menschheit stehe vor einer einfachen Wahl, sagte Exekutivdirektorin Inger Andersen am Dienstag bei der Vorstellung des 7. Globalen Umweltausblicks in Nairoibi: »Den Weg weiterzugehen in eine Zukunft, die von Klimawandel, schwindender Natur, degradierten Böden und verschmutzter Luft verwüstet ist, oder eine Kursänderung vorzunehmen.« Der aktuelle Bericht ist die bislang umfassendste wissenschaftliche Bewertung der globalen Umwelt. Um die Wiederherstellung der Biodiversität zu sichern, seien jährliche Investitionen von rund acht Billionen US-Dollar erforderlich. »Die Kosten des Nichtstuns sind jedoch weitaus höher«, betonte Andersen. (dpa/jW)