ARTE F/© Squawk Demokratie ist, was der Westen zu einer erklärt: Ägypten

Ihr Käuferlein kommet

Ein Schleifchen und einen Stern von Bethlehem auf die Verpackung des Klumpatschs gekracht, und schon geht die Weihnachtsedition über die Kasse wie Jesus übers Wasser. BRD 2025.

Besseresser. Sebastian Lege deckt auf. ZDF, 20.15 Uhr

Fürstlich süß

Kakao war das Spaßgetränk am Hofe Augusts des Starken (1670–1733). 1923 dann entstand in Dresden-Neustadt die Fabrik Jordan & Timaeus. Dort wurde die erste Milchschokolade aus Eselsmilch hergestellt. BRD 2021.

Das süße Geheimnis von Dresden. Über Deutschlands vergessene Schokoladenhauptstadt. MDR, 21.00 Uhr

Deutsche Tradition

In den Angstträumen von Generalinspekteur der Bundeswehr Carsten Breuer steht der Iwan bald wieder vor Berlin. Die Wahrheit totzuschlagen und die Bedrohung aus dem Osten herbeizufabulieren hat Tradition. Das militärische Drehkreuz Deutschland samt seiner Waffenschmieden lebt davon, dass Moskau ist, folglich droht und entsprechend planiert werden muss. Wie schrieb Hermann L. Gremliza im Vorfeld des Doppelbeschlusses unter seinem Pseudonym Michael Schilling 1982 in der Januar-Ausgabe der Konkret: »Es dauerte über ein Jahr, bis die USA einen unverdächtigen Europäer (oder auch: einen Dummen) gefunden hatten, der ihnen die Erfindung einer ›sowjetischen Bedrohung Westeuropas‹ im Mittelstreckenbereich abnahm: den Wichtigtuer Helmut Schmidt. Der ›Weltwirtschaftskanzler‹ wollte endlich auch in die große Weltpolitik einsteigen; das aber konnte er nur, wenn er einen Grund für die europäische (und also auch seine) Mitwirkung an den Atomgesprächen der Großmächte entdeckte.« BRD 2025.

Soldat Nr. 1. Der General und die Zeitenwende. RBB, 21.00 Uhr

Arabischer Frühblüher

Er gibt es ungern zu, aber das eigentliche Interesse des Westens im Zuge des sogenannten Arabischen Frühlings, war die Hervorbringung wohlgesinnter Regierungen. In Ägypten hat das mit Abdel Fatah El-Sisi geklappt: Der Militär ist seit 2014 an der Macht. Demokratie ist, was der Westen zu einer erklärt. Und so stellt Kairo einen stabilisierenden Faktor dar und weiß sich in Konflikten als NATO-Ortskraft zu inszenieren. Frankreich 2025.

Al-Sisi: Ägyptens neuer Pharao. Arte, 21.55 Uhr

Shit, Bildungsbürger!

Damit das Land der Dichter und Denker ob der PISA-Studien nicht vor Scham vergeht, hält sich die Bundesrepublik Kopfwesen wie Günther Jauch und Harald Lesch. Derweil uns der eine davon überzeugt, das Sedativum gegen die von der »Zeitenwende« ausgelösten Ganzkörperschmerzen per App zu erwerben, erklärt uns der andere Berufsbildungsbürger, was das Jahr zum Jahr machte. BRD 2025.

Terra X. Harald Lesch und sein persönlicher Jahresrückblick. ZDF, 22.45 Uhr

Punkte, die die Welt bedeuten

Verlässliche Datenschindluder: Die Frage, ob man denn Punkte sammle oder die jeweilige App jener Einzelhandelskette, die man grad mit seiner Kaufkraft beglückt, installiert hat, ist die letzte zwischenmenschliche Kommunikation, die uns auf diesem tiktokisierten Kasernenhof noch bleibt. BRD 2025.

Punktefieber. Payback im Check. RTL, 23.15 Uhr