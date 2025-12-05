Ist E-Sport gemeinnützig? Der Bundestag sagt: Ja!

Foto: Thomas Banneyer/dpa

Berlin. Der E-Sport bekommt Unterstützung aus der Politik. Der Bundestag stimmte für den Vorschlag der Bundesregierung, E-Sport-Vereine künftig als gemeinnützig anzuerkennen. Gibt der Bundesrat kurz vor Weihnachten grünes Licht, profitieren die Vereine ab Januar 2026 von bestimmten Steuerbefreiungen und der Aussicht auf staatliche Fördermittel.

Außerdem gibt es Rechtssicherheit. Bislang war es eine rechtliche Grauzone, wenn ein gemeinnütziger Sportverein eine eigene E-Sport-Abteilung geöffnet hat – manch Verein befürchtete dann unerfreuliche Post vom Finanzamt.

Positiv ist zudem, dass die E-Sport-Vereine künftig den Organisatoren und anderen Helfern in ihren Reihen steuerfreie Ehrenamtler-Pauschalen zahlen können. Zudem können die E-Sport-Vereine künftig Spendenquittungen ausstellen – wer dem Verein also etwas spendet, kann den Spendenbetrag bei seiner Steuererklärung geltend machen, um weniger Steuern zu zahlen. (dpa/jW)