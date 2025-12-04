Betriebsversammlung bei VW: Wachsende Unruhe in Belegschaft

Kevin Nobs/VW-Betriebsrat/dpa Die Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo spricht am Mittwoch vor der VW-Belegschaft in Wolfsburg

Wolfsburg. Der Volkswagen-Konzern hält an seinem Sparkurs fest – doch unter den Beschäftigten wächst die Sorge um die Zukunft. Bei einer Betriebsversammlung in Wolfsburg traf der erneute Appell von Konzernchef Oliver Blume zu »mehr Effizienz« am Mittwoch auf deutliche Vorbehalte aus der Belegschaft. Eine interne Umfrage zeigt: Das Vertrauen in den Vorstand ist zuletzt spürbar gesunken. »Die Kündigung der Beschäftigungssicherung und das Infragestellen von Standorten im Tarifkonflikt vor einem Jahr, das hat tiefe Spuren hinterlassen. Das Vertrauen in den Vorstand hat massiv gelitten«, sagte die Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo laut einem internen Beitrag des Betriebsrates, der dpa vorliegt. Cavallo stellte demnach auch Kernergebnisse einer aktuellen Belegschaftsumfrage des Gesamtbetriebsrates vor. Daraus gehe hervor, dass nur noch 16 Prozent der VW-Beschäftigten daran glauben, dass für den Vorstand Wirtschaftlichkeit und Beschäftigungssicherung gleichrangige Unternehmensziele sind. 2021 habe dieser Wert noch bei knapp 40 Prozent gelegen.

Blume hingegen will den Sparkurs weiter vorantreiben. Wenn der Konzern auch künftig mit seinen Fahrzeugen Geld verdienen und wettbewerbsfähig sein wolle, müssten die Kosten weiter konsequent optimiert werden, sagte Blume nach Angaben aus dem Unternehmen bei der Betriebsversammlung in Wolfsburg. VW habe gefragte Produkte und Top-Technologien – nun gehe es darum, die Produktivität zu heben und Prozesse zu vereinfachen. Nur ein wirtschaftlich starkes Unternehmen sei ein sicherer Arbeitgeber, sagte der Vorstandschef zur Belegschaft.

Das Unternehmen und die Gewerkschaft IG Metall hatten sich Ende Dezember 2024 nach langem Ringen und mehreren Warnstreiks auf ein Sanierungsprogramm geeinigt, das den Abbau von 35.000 Arbeitsplätzen in Deutschland bis 2030 vorsieht. Im Gegenzug hat VW die zuvor gekündigte Beschäftigungssicherung wieder in Kraft gesetzt und bis 2030 verlängert. (dpa/jW)