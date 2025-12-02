Gegründet 1947 Dienstag, 2. Dezember 2025, Nr. 280
OECD legt neuen Wirtschaftsausblick vor

Paris. Inmitten einer von Handelsstreitigkeiten und großen Unsicherheiten geprägten Weltlage legt die Industriestaatenorganisation OECD am Dienstag (11.00 Uhr) in Paris ihren Wirtschaftsausblick vor. Deutschland und andere Länder Europas leiden nach Einschätzung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) unter einer Wachstumsschwäche, die vielen Analysen zufolge nicht ausschließlich konjunktureller Natur ist. Der Ausblick der OECD stellt unter anderem die Frage, welche Politik wieder zu einer verbesserten Wirtschaftsdynamik in Europa und weltweit führen kann und welche Reformen dafür nötig sind. (dpa/jW)

