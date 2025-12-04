Gegründet 1947 Donnerstag, 4. Dezember 2025, Nr. 282
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 04.12.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Deutsche Klimaforscher ziehen Studie zurück

Potsdam. Nach Kritik von Forschern hat ein deutsches Team eine Klimastudie von 2024 aus dem Fachjournal Nature zurückgezogen, berichtete dpa am Mittwoch. Die Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung unterschätze statistische Unsicherheiten in Prognosen zu Klimaauswirkungen, heißt es etwa von Solomon Hsiang von der Stanford University. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.