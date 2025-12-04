Aus: Ausgabe vom 04.12.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit
Deutsche Klimaforscher ziehen Studie zurück
Potsdam. Nach Kritik von Forschern hat ein deutsches Team eine Klimastudie von 2024 aus dem Fachjournal Nature zurückgezogen, berichtete dpa am Mittwoch. Die Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung unterschätze statistische Unsicherheiten in Prognosen zu Klimaauswirkungen, heißt es etwa von Solomon Hsiang von der Stanford University. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Zwist um Fördermengevom 04.12.2025
-
Kampf um seltene Erdenvom 04.12.2025
-
Selbstbedienungsladen WKÖvom 04.12.2025