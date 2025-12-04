Deutsche Klimaforscher ziehen Studie zurück

Potsdam. Nach Kritik von Forschern hat ein deutsches Team eine Klimastudie von 2024 aus dem Fachjournal Nature zurückgezogen, berichtete dpa am Mittwoch. Die Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung unterschätze statistische Unsicherheiten in Prognosen zu Klimaauswirkungen, heißt es etwa von Solomon Hsiang von der Stanford University. (dpa/jW)