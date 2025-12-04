Gegründet 1947 Donnerstag, 4. Dezember 2025, Nr. 282
Aus: Ausgabe vom 04.12.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Institut: Miese Stimmung in Automobilindustrie

München. Die Stimmung in der kriselnden deutschen Automobilindustrie hat sich dem kapitalnahen Ifo-Institut zufolge im November erheblich verschlechtert. »Nach einem starken Anstieg im Oktober fiel der Geschäftsklimaindex der Autoindustrie im November deutlich«, teilte das Institut am Mittwoch mit. (dpa/jW)

