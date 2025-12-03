Kommunale Schulden bei 4.448 Euro pro Kopf

Wiesbaden. Die kommunalen Schulden bei Banken oder Versicherungen haben Ende 2024 bei 4.448 Euro pro Kopf gelegen. Das waren 6,3 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag auf Grundlage einer Modellrechnung mitteilte. Insgesamt waren die Gemeinden und Gemeindeverbände mit fast 343,8 Milliarden Euro verschuldet. Die höchste kommunale Verschuldung pro Einwohner wies Ende 2024 mit durchschnittlich 6.291 Euro das Bundesland Hessen auf, das damit das Saarland an der Spitze ablöste. Den stärksten Zuwachs der integrierten kommunalen Schulden verzeichnete Nordrhein-Westfalen mit plus 9,9 Prozent. Dahinter folgen Schleswig-Holstein (plus 8,9 Prozent) und Bayern (plus 8,0 Prozent). (AFP/dpa/jW)