Nord Stream: Ukrainer in BRD in U-Haft

Karlsruhe. Nach seiner Auslieferung aus Italien ist der mutmaßliche Nord-Stream-Saboteur Sergij K. in Untersuchungshaft genommen worden. Ein Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe setzte den Haftbefehl in Vollzug, wie eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft am Freitag bestätigte. Der Beschuldigte sollte laut dpa noch am selben Tag in eine Justizvollzugsanstalt nach Hamburg kommen. Der Ukrainer K. gilt als Kopf der Gruppe, die nach Darstellung der Bundesregierung den Anschlag auf die Nord-Stream-Ostseepipelines im September 2022 verübt haben soll. Mehrere Sprengungen in der Nähe der dänischen Ostseeinsel Bornholm beschädigten die beiden Pipelines so sehr, dass kein russisches Gas mehr nach Deutschland transportiert werden konnte. (dpa/jW)